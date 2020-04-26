الصحة العالمية: (جوازات المناعة) قد تساهم في انتشار الفيروس على مدى أوسع

مستشفيات ووهان باتت خالية من أي إصابة

ـ السعودية ترفع الحظر جزئيا والإمارات تكسر حاجز المليون فحص

ـ قطر تقترب من 10 الاف إصابة والبحرين تسجل 44 حالة

ـ متعافون جدد في الكويت ورحلات الإجلاء مستمرة في العراق

ـ مصر تعلن احتمالية استمرار الفيروس حتى نهاية العام

ـ عسكريون تونسيون يعودون من بؤرة تفشي في إيطاليا

ـ مصابو الجزائر يستجيبون للكلوروكين وارتفاع الاصابات بفلسطين

ـ إيران تعتزم فتح المساجد في المناطق الأقل خطورة للإصابة

ـ أميركا تفحص العاملين الصحيين بحثا عن أجسام مضادة

ـ بريطانيا تتجاوز حاجز 20 ألف وفاة وخطة فرنسية لتخفيف العزل

ـ إسبانيا تعتزم السماح للسكان بالخروج للتريض

ـ ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة

ـ 106 وفيات جديدة بتركيا وكندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا

ـ تطبيق لتتبع المخالطين للمصابين في أستراليا

ـ روسيا تتخطى 80 ألف إصابة والأرجنتين تمدد الحجر

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات من إصدار “جوازات مناعة”، ضد فيروس كورونا المستجد. وفي بيان لها أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن الأشخاص الذين تعافوا من مرض “كوفيد 19″ يتمتعون بالمناعة ضد الفيروس، لأنهم يحملون في أجسادهم “أجساما مضادة”. وأشارت المنظمة في بيانها الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، إلى أن منح “جواز مناعة” من بعض الحكومات للأشخاص الذين تعافوا من المرض يمكن أن يساهم في انتشاره على مدى أوسع من السابق. وأشار الموقع إلى أن الإفادات الجديدة للأطباء تشير إلى أن الأشخاص متوسطي العمر المصابين بفيروس كورونا المستجد يموتون بالسكتات الدماغية. يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في العالم 203 آلاف شخص فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة به إلى نحو مليونين و925 ألف حالة.

خليجيا، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ابتداء من أمس الأحد مع إبقاء حظر التجول الكامل طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة. وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 166 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 1197 إصابة جديدة. وفي الإمارات قال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس إن بلاده كسرت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد. وقد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء. بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 929 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 9265 حالة . من جانبها، أعلنت ممكلة البحرين تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 26 حالة. وفي دولة الكويت أعلن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 806 حالات.

الى ذلك، أعلنت وزارة النقل العراقية جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج. وفي مصر، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام مضيفا أن “الكمامات سوف تصبح إجبارية فى المستقبل فى بعض الأماكن”، وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فضلا عن شفاء 39 شخصا وخروجهم من المستشفيات. وفي تونس، وصلت طائرة عسكرية إلى قاعدة سيدي أحمد بنزرت العسكرية الجوية، على متنها الفريق الطبي التونسي الذي كان يقدم الدعم للفرق الطبية في إيطاليا. وفي الجزائر، كشف استخدام برتوكول علاج جديد لمرضى فيروس كورونا المستجد بدواء الكلوروكين، عن استجابة “تامة” لهذا النوع من العلاج، حسب ما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية. في السياق، أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في لبنان إلى 707 حالات. من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 495 حالة.

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دوليا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيتم فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا. وفي أميركا أعلن حاكم ولاية نيويورك أن ولايته بدأت فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية بحثًا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد. وقد قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 895 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا بزيادة تتجاوز 30 ألفا عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1623 إلى 50439. بدورها، كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رسالة الحكومة للمواطنين بالبقاء في المنازل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا، حيث تجاوزت بريطانيا حاجز العشرين ألف وفاة بعد إضافة الحصيلة اليومية، وهي 813 حالة، إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفارقوا الحياة في المستشفى، ليصبح العدد الإجمالي‭ ‬للوفيات 20319 شخصا. وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إن السلطات ستسمح للناس بالخروج للتريض اعتبارا من الثاني من مايو إذا استمر تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. بدورها، نقلت صحيفة ألمانية عن وزير الخارجية هايكو ماس تحذيره من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل الأوان.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أنه سيعرض على البرلمان غدا خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في فرنسا وفقا رويترز. في السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706. من جانبها، حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض كوفيد 19 أو علاجه. وقالت إدارة الصحة الكندية إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب. الى ذلك، أطلقت الحكومة الأسترالية تطبيقا مثيرا للجدل للمساعدة في تتبع الأشخاص الذين خالطوا أشخاصا مصابين بفيروس كورونا بهدف مكافحة الوباء.

على صعيد متصل، أعلنت روسيا عن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفا و949. وفي الصين قال مسؤول في مجال الصحة للصحفيين إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة في الفلبين إنها سجلت 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 501.

بدروها، سجلت سنغافورة 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد الإصابات بكوفيد 19 إلى 13624 حالة. وفي الأرجنتين أعلن مكتب رئيسها البرتو فرنانديز إنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من مايو في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. الى ذلك، طلب حكام الولايات في نيجيريا من رئيسهم محمد بخاري الموافقة على الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن العامة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.