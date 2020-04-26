روحاني: يجب أن تفترض أسوأ سيناريو لأزمة كورونا

طهران ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن على بلاده تخطيط الاقتصاد على أساس أسوأ سيناريو ممكن لوباء فيروس كورونا وهو احتمال استمرار تعطل العمل لما يقرب من عام.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني قول روحاني خلال اجتماع مع رؤساء شركات خاصة في ايرن “يجب أن نخطط الإنتاج بناء على وجهة نظر متشائمة بأننا قد نواجه هذا الفيروس، لمدة شهور”. وأضاف روحاني مشيرا إلى العام الفارسي الذي ينتهي في مارس عام 2021 “ربما (سنواجه هذا) حتى نهاية العام، نحن لا نعرف”.

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