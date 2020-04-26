شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يتوجه بالتحية لمن ساهم إنسانياً في تخفيف آثار جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

توجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، بالتحية لكل من ساهم مع الحكومة في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (أوفيد 19) .

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وقال آل مكتوم في تغريدة له بتويتر، "كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال .. بنك دبي الإسلامي .. وشركة إعمار .. وجمعية بيت الخير.. ودار البر.. ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية .. و١٢ ألف متطوع .. وغيرهم الكثير" .

وأضاف "مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الانسانية النبيلة" .