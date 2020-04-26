هيئة حقوق الإنسان تعلن تفاصيل أمر ملكي سعودي

كتب: ضياء السقا أصدرت المملكة العربية السعودية، أمرا ملكيا يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنها بالسجن 10 سنوات في دور إصلاح الأحداث. وقال هيئة حقوق الإنسان السعودية، على حسابها بتويتر: "الأمر الملكى يعني أن أى شخص حكم عليه بالإعدام فى جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام، بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

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