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إرتفاع عدد إصابات كورونا في سوريا إلى 43 وشفاء 14 حالة

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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء نقلا عن ​وزارة الصحة العامة​ السورية أنها سجلت اصابة جديدة ب​فيروس ​، ليرتفع عدد الاصابات الى 43 اصابة شفيت منها 14 حالة وتوفيت 3 حالات منذ ظهور الفيروس على ​الأراضي السورية​ حتى اليوم.

وكانت قد أعلنت دمشق إنهاء ​العام الدراسي​ لأكثر من أربعة ملايين تلميذ في ​المدارس​ والثانويات وترفيعهم إلى الصفوف العليا، باستثناء طلاب الشهادات الرسمية، في إطار تدابير مواجهة كورونا.

وفيما يخص شهادتي "التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها "، فقد طلب ​مجلس الوزراء​ من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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