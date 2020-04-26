إرتفاع عدد إصابات كورونا في سوريا إلى 43 وشفاء 14 حالة

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء نقلا عن ​وزارة الصحة العامة​ السورية أنها سجلت اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع عدد الاصابات الى 43 اصابة شفيت منها 14 حالة وتوفيت 3 حالات منذ ظهور الفيروس على ​الأراضي السورية​ حتى اليوم.

وكانت قد أعلنت دمشق إنهاء ​العام الدراسي​ لأكثر من أربعة ملايين تلميذ في ​المدارس​ والثانويات وترفيعهم إلى الصفوف العليا، باستثناء طلاب الشهادات الرسمية، في إطار تدابير مواجهة كورونا.

وفيما يخص شهادتي "التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها "، فقد طلب ​مجلس الوزراء​ من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب.

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