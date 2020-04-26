السلطات السورية تخفف قيود العزل وتبقي على حظر التجول

أكد ​مجلس الوزراء​ السوري على أهمية استمرار ​حظر التجول​ المفروض، والحد من التجمعات خاصة عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص، مطالبا جميع الوزارات بالبدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي، على أن تستمر نسبة الدوام 40 في المئة هذا الأسبوع، وزيادة نسبة الدوام تدريجيا وحسب المديريات الأكثر احتياجا لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين.

وكلف مجلس الوزراء المحافظين بالتوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات "ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كافة حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق"، كما وشدد على كافة الوزارات وجهات ​القطاع العام​ "وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها بما يضمن شروط السلامة الصحية".