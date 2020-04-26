الطبش: نحن مع المحاسبة ومكافحة الفساد وهذا يحصل عبر استقلالية القضاء

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في حديث تلفزيوني، ان "التيار تفاجئ بكيفية طرح ملف حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، فالتيار كان ينتظر الاجراءات التي نادت بها ​الحكومة​، واطلاق الخطة الانقاذية للبلد، والوقوف الى جانب الناس والجوع الذي يعاني منه الناس، ولكن بعد كلام رئيس الحكومة ​حسان دياب​، اصبحنا نعود الى الوراء والكلمة الاخيرة عبارة عن مساءلة عن الفترة السابقة وتحميل مسؤولية ما يحصل للفترة السابقة دون اعطاء خطة انقاذية واضحة للوضع الحالي، ولا شك اننا امام ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ونحن بحاجة الى حل شامل لكل الازمة الراهنة وليس حل بالهجوم على سلامة".

وشددت الطبش على ان "التيار مع المحاسبة، ولم يقف يوماً يوجه المحاسبة، والكل يعلم اننا اول من نادى بأهمية ​مكافحة الفساد​، ولكن لا يمكن للسياسي ان يحاسب الاخر وانما المحاسبة يجب ان تكون عبر ​القضاء​ النزيه وهنا لا يد ان يكون لدينا استقلالية واضحة للقضاء".