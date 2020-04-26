جنبلاط: نعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الإنقلابي

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ إلى أن "​التيار الوطني الحر​ نسي أنه كان ميليشيا في ​لبنان​، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استأنف ​سياسة​ الإلغاء التي بدأها عام 1988"، مبدياً اعتراضه على "نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الانقلابي"، مشيراً إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه، ورئيس الحكومة اللبنانية الحالية حسان دياب هو لا شيء".

وأكد في إتصال تلفزيوني أنه "جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان، ولن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره"، معتبراً أنه "من الممكن إنقاذ لبنان ماليا ولم يفت الوقت، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء".

وأشار إلى أن "الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، ونحن بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره، فحزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية"، مؤكداً أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف، وأن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

واعتبر أنه لا يرى دعما عربيا في الوقت الحاضر، مؤكداً أنه "لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا، وسنقاوم سلميا وديمقراطيا".