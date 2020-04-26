شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن توافر كمامات "N95" وكحول بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن توفير متطلبات الصحفيين، بمختلف المؤسسات، من الكمامات، والمطهرات، من مصانع وزارة الانتاج الحربي.

وأضاف عبدالمجيد: "كما وعدتكم، تسلمت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، كمامات N95، وسيبدأ التسليم إن شاء الله، غدًا الاثنين، إلى جانب المنتجات السابق الإعلان عنها"، متوجها بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون.

وقال عبدالمجيد بتسلم الكمامات، يصبح المتاح المنتجات التالية:

١- كمامة N95 بدون طبه 15 جنيهًا فقط.

٢- كمامة N95 بطبه 20 جنيهًا فقط.

٣- عبوة سعة 250 مللي كحول إيثيلين 70% ، بسعر 28 جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم 32.

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٤- عبوة سعة 125 مللي كحول إيثيلين 70% ؜، بسعر 15 جنيهًا فقط.

٥- عبوة 4 لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر 25 جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد، تتيح لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين، غدًا الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا.

واستطرد، جارٍ العمل على توفيرها، المزيد من متطلبات الزملاء، منها الكمامة القطنية، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد.

يذكر أن المنتجات تم إتاحتها للزملاء الحاجزين، وكمية إضافية لتغطية الطلبات الجديدة، وقامت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بتسليم الكحول لعدد من الزملاء اليوم الأحد بمقر النقابة.