شكرا لقرائتكم خبر عن 86 مليار و324 مليون جنيه تكلفة الوظائف الدائمة بالموازنة.. تعرف على تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مخصصات الوظائف الدائمة بالموازنة العامة للدولة لعام 20/21 نحو 86 مليار و324 مليون و700 ألف جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و522 مليون جنيه و900 ألف عما كان مخصصا فى موازنة 19/20 وتوزع هذه المخصصات كالتالى.. 1- المرتبات الاساسية ويبلغ المخصص لها نحو 34 مليار و616 مليون جنيه 2- تكاليف المعارين ومخصص له 422 مليون و200 ألف جنيه 3- تكاليف الإجازات الدراسية ومخصص لها مليون و200 ألف جنيه Advertisements 4- الأجر الوظيفى ومخصص له 51 مليار و146مليون جنيه 5- تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 ومخصص لها 138مليار و6 مليون جنيه يذكر أن وزير المالية ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.

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