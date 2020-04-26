شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الأعلى للإعلام": برامج المقالب غير مرحب بها وآثارها سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا يرحب ببرامج المقالب رغم مالها من جمهورها، مضيفا :" برامج المقالب لا استريح لها ولكن لها جمهورها، أحيانا تؤدى هذه المقالب إلى أثار سلبية كبيرة".

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن برامج المقالب قد تؤدى إلى أثار سلبية كبيرة ومخاطر قد تحدث، متابعا :" قد يتعرض الضيف لسكتة قلبية نتيجة مقلب رذل مش محسوب كويس ".

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وأشار مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن المجلس سيطبق لائحة الجزاءات على المخالفين خلال شهر رمضان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام بمعايير الأعمال الدرامية والإعلانات التى وضعها ومن بينها الالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة، وترتقى بالذوق العام، وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، بدعوى أن هذا هو الواقع والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتى تخرج عن سياسة البناء الدرامى، وتسىء للواقع المصرى والمصريين، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأى شكل من الأشكال والتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة، والبعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمدا، والتى تحمل الإثارة الجنسية، سواء قولاً أو تجسيداً كما تضمنت المعايير تجنب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات التى تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطى.