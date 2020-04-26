شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 2805 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في تركيا زاد 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805.



وبحسب رويترز، تشير البيانات إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي المتعافين من المرض حتى الآن 29140.

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