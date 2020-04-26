شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر إلى 3382 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 3382 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 425 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 29 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت بالشفاء من فيروس كورونا إلى 1508.

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