شكرا لقرائتكم الإمارات تجمد حسابات الملياردير الهندي شيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر مصرف الإمارات المركزي تعليمات إلى البنوك العاملة في الدولة، للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي، بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، وتجميدها.

وشملت تعليمات المصرف المركزي حسابات عائلة "شيتي" إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.

وأدرج المركزي أيضًا العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل، بحسب صحيفة البيان.

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وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وفي التاسع من أبريل الجاري، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وقال بي آر شيتي، الذي يواجه اتهامات جنائية، في تصريحات صحافية مؤخراً إنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.