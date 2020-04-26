تسجيل 242 وفاة جديدة بكورونا بفرنسا خلال 24ساعة بمعدل إنخفاض يومي كبير

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الصحة في فرنسا، عن تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل على أساس يومي، وأن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد وبلغت 22856 وفاة، وهذا العدد يشمل 14202 قضوا في المستشفيات، و8654 توفوا في دور المسنين.
ويشير تقرير الإدارة إلى أن هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المعدل يوم 22 نيسان 544 حالة، وفي 23 نيسان 516، وفي 24 نيسان 389، وفي 25 نيسان 369. كما ذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ461 حالة ليبلغ 124575.
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