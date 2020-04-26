مدبولي: نجاحات الاقتصاد المصري تساعدنا على مواجهة أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور ​مصطفى مدبولي​ ان "الجهد الذي قامت به ​الدولة​ المصرية جعلها تحظى بثقة من كل المؤسسات الدولية وجميعها أبدت ترحيبا في مساعدة مصر، والمؤسسات الدولية اعتبرت مصر نموذجا في التعامل مع ​الأزمة​ الأخيرة يجب أن تحتذي بها دول ​العالم​".

وكشف أن "​الحكومة​ طورت ​النقاش​ مع ​صندوق النقد الدولي​ مؤخرا ليشمل برنامج الدعم الذي ستتفق عليه مع الصندوق دعما ماليا وليس فنيا فقط"، موضحاً أن "الحكومة تعمل على الحفاظ على ​الاقتصاد​ المصرى، بالتوازي مع إجراءات مواجهة ​فيروس كورونا​، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التي ساعدتنا على مواجهة الأزمة".