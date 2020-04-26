مدبولي: نجاحات الاقتصاد المصري تساعدنا على مواجهة أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ان "الجهد الذي قامت به الدولة المصرية جعلها تحظى بثقة من كل المؤسسات الدولية وجميعها أبدت ترحيبا في مساعدة مصر، والمؤسسات الدولية اعتبرت مصر نموذجا في التعامل مع الأزمة الأخيرة يجب أن تحتذي بها دول العالم".
وكشف أن "الحكومة طورت النقاش مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ليشمل برنامج الدعم الذي ستتفق عليه مع الصندوق دعما ماليا وليس فنيا فقط"، موضحاً أن "الحكومة تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصرى، بالتوازي مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التي ساعدتنا على مواجهة الأزمة".
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