الصحة التركية: تسجيل 2357 إصابة جديدة بالكورونا و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية عن "تسجيل 2357 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 110130، والوفيات الى 2805، كما تم شفاء 3558 حالة ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 29140".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.