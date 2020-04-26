الكرملين: روسيا قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة حاليا

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ​دميتري بيسكوف​، أن "​روسيا​ لديها القدرة على البقاء وتحمل أسعار ​النفط​ المتراجعة بشدة حاليا، قهناك احتياطي جيد لدينا ما يسمى بالوسادة الهوائية، ولهذا السبب يجب أن نستخدم هذا الاحتياطي بحرص شديد، ولهذا السبب أيضا لا يجب الوقوع تحت تأثير الشعارات الشعبوية وصرف النقود دفعة واحدة وملء ​الاقتصاد​ بالمال".

هذا وأعلنت ​موسكو​ أن ​الكرملين​ يراقب عن "كثب تغيرات أسعار النفط العالمية"، مشيرة إلى أنها "لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة في أيار، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي".