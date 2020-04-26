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سلطات السعودية تلغي إعدام القصّر بأمر من الملك سلمان

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أعلنت ​هيئة حقوق الإنسان ​ الرسمية، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، و الاستعاضة عنه ب​السجن​ عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك السعودي آل سعود.

و أشار رئيس الهيئة عواد العواد، إلى أن "الأمر الملكي الذي صدر يعني أن أي شخص حكم عليه ب​الإعدام​ في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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