سلطات السعودية تلغي إعدام القصّر بأمر من الملك سلمان

أعلنت ​هيئة حقوق الإنسان السعودية​ الرسمية، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، و الاستعاضة عنه ب​السجن​ عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

و أشار رئيس الهيئة عواد العواد، إلى أن "الأمر الملكي الذي صدر يعني أن أي شخص حكم عليه ب​الإعدام​ في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".