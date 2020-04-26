سلطات السعودية تلغي إعدام القصّر بأمر من الملك سلمان

أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، و الاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك السعودي محمد بن سلمان آل سعود.
و أشار رئيس الهيئة عواد العواد، إلى أن "الأمر الملكي الذي صدر يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".
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