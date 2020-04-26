أعلن مدير هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا ستيفن بويس أن "بلاده تشهد اتجاهاً انخفاضياً لمرضى كورونا بالمستشفيات، والأمر ملحوظ بأكبر درجة في لندن لكن يمكن رؤية ذلك أيضا في ميدلاندز وبداياته في مناطق أخرى بالمملكة المتحدة، وهذا يبين بالتأكيد أن التزامنا بالتباعد الاجتماعي يُثبت فعاليته، ويخفض انتقال العدوى وانتشار الفيروس".
هذا وسجلت بريطانيا اليوم 413 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" داخل المستشفيات فقط، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 20732 وفاة، ويأتي ذلك بعدما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 152840 ألف حالة إصابة، ما يجعله سادس أكثر الدول تسجيلًا للإصلابات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البريطانية: سنشهد انخفاضاً لأعداد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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