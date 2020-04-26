الصحة البريطانية: سنشهد انخفاضاً لأعداد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات

أعلن مدير هيئة ​الصحة​ الوطنية في ​بريطانيا​ ستيفن بويس أن "بلاده تشهد اتجاهاً انخفاضياً لمرضى ​كورونا​ ب​المستشفيات​، والأمر ملحوظ بأكبر درجة في لندن لكن يمكن رؤية ذلك أيضا في ميدلاندز وبداياته في مناطق أخرى ب​المملكة المتحدة​، وهذا يبين بالتأكيد أن التزامنا بالتباعد الاجتماعي يُثبت فعاليته، ويخفض انتقال العدوى وانتشار الفيروس".

هذا وسجلت بريطانيا اليوم 413 حالة وفاة بمرض "​كوفيد 19​" داخل المستشفيات فقط، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 20732 وفاة، ويأتي ذلك بعدما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 152840 ألف حالة إصابة، ما يجعله سادس أكثر الدول تسجيلًا للإصلابات في ​العالم​.