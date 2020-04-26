سلطات نيويورك تسجل 367 وفاة جديدة بتراجع ملموس لمعدل وفيات كورونا

أعلن حاكم ​نيويورك​ الأميريكية أندريو كوومو، تسجيل 367 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في تراجع ملموس لهذا المعدل في الولاية على أساس يومي مقارنة مع الأيام الماضية، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في نيويورك بواقع 367 حالة لتصل إلى 16966، وذلك باستثناء 5000 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة ارتفاع الوفيات مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث سجل في 23 أبريل 438 حالة جديدة، وفي 24 أبريل 422، وفي 25 أبريل 437، مؤكداً أن انخفاض معدل المرضى الجدد في المستشفيات وحصيلة المصابين في غرف العناية المركزة، وعدد الإصابات الجديدة، مشيرا إلى تسجيل نحو 1000 حالة جديدة، معتبراً انه "نحن الآن على المستوى الذي كنا عليه في 31 مارس، قبل بدء هذا الارتفاع الحاد في عدد الحالات".