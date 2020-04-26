مستشفى بشري: نتائج فحوصات الصحة لم تصدر بعد

أوضحت ادارة ​مستشفى بشري​ الحكومي، في بيان، أن نتائج الفحوصات التي أجرتها ​وزارة الصحة العامة​ أمس في المستشفى، لم تصدر بعد، مؤكدة أنها ستعلن "كل جديد فور صدور النتائج رسميا من مختبرات ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​"، ومشيرة إلى أن "لا تاريخ محددا لصدور النتائج".

هذا وأصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1345 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة".