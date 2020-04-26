الموسوي: فليحذر اللئيم الذي شبع من صولة الكريم الذي جاع

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي، إلى أن "الحكومة الحالية تقوم بعمل جيد في وجه أخطر إمتحان صحي وهو إنتشار فيروس كورونا، وتعمل لإطلاق خطة إنقاذ لمنع الإنهيار في لبنان، هناك من يعيش حالة ذعر و إنكار للحفاظ على سرقاته، إن نجوتم من الحكومة، فلن تنجو من يد الشعب اللبناني".
وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أن حكومة الرئيس حسان دياب هي "حكومة الفرصة الأخيرة و بعدها الطوفان! فليحذر اللئيم الذي شبع من صولة الكريم الذي جاع!".
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