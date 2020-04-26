الموسوي: فليحذر اللئيم الذي شبع من صولة الكريم الذي جاع

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​ابراهيم الموسوي​، إلى أن "الحكومة الحالية تقوم بعمل جيد في وجه أخطر إمتحان صحي وهو إنتشار ​فيروس كورونا​، وتعمل لإطلاق خطة إنقاذ لمنع الإنهيار في ​لبنان​، هناك من يعيش حالة ذعر و إنكار للحفاظ على سرقاته، إن نجوتم من الحكومة، فلن تنجو من يد ​الشعب اللبناني​".

وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أن حكومة الرئيس ​حسان دياب​ هي "حكومة الفرصة الأخيرة و بعدها الطوفان! فليحذر اللئيم الذي شبع من صولة الكريم الذي جاع!".