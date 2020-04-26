حبشي: لفتح ملف منشآت النفط هذا الصندوق الأسود المستعمل للتمويل والتوظيف السياسي

وجه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحية الى ​القضاء​ لتوقيفه المزورين الذين أدخلوا ​المازوت​ المغشوش، ونسأل هل سيكون عند القضاء ما يكفي من الجرأة وغير الانتقائية ليفتح ملف منشآت ​النفط​ بكليته؟ هل سيجيب القضاء على الدعوى التي قدمت من قبلنا للوصول إلى المعلومات بما خص موازنات منشآت النفط؟ هل تعلم ​وزارة الطاقة​، وهي تعلم، أنه لم يتم تزويدنا بهذه المعلومات منذ أكثر من 4 أشهر؟ وللقضاء لكي يتمكن من إكمال رسالته نسأل ما صحة المعلومات عن أن كشافي ​باخرة​ المازوت المغشوش هم أنفسهم كشافي مازوت منشآت النفط؟".

وتساءل "ما صحة ​الأخبار​ المتداولة حول لملمة للملف تبحث في الكواليس عنوانها إرسال باخرة مازوت جديدة كتعويض عن المغشوشة؟ وكل ما نتمناه من القضاء هو فتح ملف منشآت النفط، هذا الصندوق الأسود المستعمل للتمويل والتوظيف السياسي".