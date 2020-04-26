لجنة إدارة الكوارث في قضاء البترون: نتائج الفحوصات العشوائية في القضاء سلبية

أعلنت لجنة إدارة الكوارث في ​قضاء البترون​، أن "طبيب ​القضاء​ الدكتور جميل تادروس، أبلغ رئيس اللجنة القائمقام روجيه طوبيا، بأن نتائج فحوصات الPCR العشوائية التي أجرتها ​وزارة الصحة العامة​ ل229 شخصا من المنطقة، جاءت سلبية".

هذا وأصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، واشارت خلاله إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1345 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.