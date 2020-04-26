وزير الصحة: المرحلة بلبنان حساسة ودقيقة وعلى المواطن التقيد بكل الاجراءات الوقائية

أكد وزير الصحة حمد حسن، في حديث تلفزيوني، ان "وضع الكمامة على الوجه هي من اهم الامور التي يجب التقييد بها في المرحلة القادمة، والوزارة عملت على توزيع عدد كبير من الكمامات"، مشيراً الى انه "حتى لو لم تكن الكمامة متوفرة فيمكن للناس ان تقوم بلف منديل على الوجه بحيث يغطي هذا المنديل الانف والفم لمنع انتقال اي عدوى".
وشدد حسن على "ضرورة ان يتقيّد المواطن بكل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اعلنت عنها في وقت سابق الوزارة وذلك لحماية انفسنا واسرنا من خطر هذا الفيروس القاتل، فالمرحلة اليوم هي حساسة جداً، وللمواطن الدور الابرز والاساسي لإنجاحها".
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