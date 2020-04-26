حللت مصادر مطلعة عبر "النشرة"، رفع سقف خطاب ​بكركي​ بخصوص تعيين حاكم جديد ل​مصرف لبنان​ وردّته إلى أن أصحاب قرار الإقالة قد استبعدوا اسم الوزير السابق ​جهاد أزعور​ كمرشح محتمل لصالح الوزير السابق ​منصور بطيش​ المرشح الثابت والجاهز منذ فترة. إضغط للمزيد وعلمت "النشرة" انه برز على خط الوساطة مع ​رئاسة الحكومة​ وزير البيئة الحالي ​دميانوس قطار​ حيث اعتبرت مصادر مقربة من مرجع عبر "النشرة"، أن قطار يطرح نفسه كمرشح تسوية يرضي رئيس الحكومة و​رئاسة الجمهورية​ عبر إقالة ​رياض سلامة​ ويرضي بكركي بنفس الوقت. إلا أن أحد الأساقفة لمس فيتو ​مسيحي​ على اسم قطار لأسباب عدة وكخطة هروب من ​وزارة البيئة​ لما تشكل من إحراج مع ​التيار الوطني الحر​ بدءا من ملف ​نهر الكلب​ وصولا إلى ​مطمر برج حمود​.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: دميانوس قطار يطرح نفسه كمرشح تسوية لحاكمية مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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