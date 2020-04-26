أبو الحسن: يا من تعيش الوهم إخجل ولا تقدم نفسك مرشدا وعفيفا

أعتبر أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏يا من تعيش الوهم إخجل ولا تقدم نفسك مرشدا وعفيفا، استفضت بالحديث عن استرداد ما نهب وهرب، جميل، يا ليتك تخبرنا عن ما نهب قبل الوصول الى الخزينة وعن أموال الخزائن الحلال، ويا ليتك تخبرنا عن المنهوب في ​الكهرباء​ وكيف يسترد، ​الفساد​ هو فساد سياسي أولا وانتم جزء منه، فإخجلوا".

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