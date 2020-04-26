مصادرOTV: معطيات شركة توتال عن بلوك 4 إيجابية

أكدت مصادر لتلفزيون OTV عن أن معطيات شركة التنقيب عن ​النفط​ "توتال" حول بلوك رقم 4 إيجابية، مؤكدة أن تحليل النتائج للعينات الحالية التي أُخذت، يساعد على تحديد مسار الحفر المستقبلي، مشيرةً إلى أن نعي ​الغاز​ أمر خاطئ.

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