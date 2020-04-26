سيلفانا اللقيس: تعريف البرلمان للأشخاص المعوقين يدل على ثقافة مناقضة لمعايير حقوق الإنسان

رأت رئيسة "الاتحاد اللبناني" للأشخاص المعوقين حركيا ​سيلفانا اللقيس​، في بيان، أن "الفجوة المعرفية لدى المشرعين والمسؤولين في الشأن العام، حول الأشخاص المعوقين كبيرة جدا، ولا يدرك هؤلاء أن الإعاقة عابرة للطوائف وللأعمار والجغرافيا، باختصار، الإعاقة تطال الكل".

ولفتت إلى أن "المثل الأفضل لأحدث ممارسة شهدناها، كانت تعريف الأشخاص المعوقين الذي أقره ​المجلس النيابي​ مؤخرا، والذي لا يمت إليهم بصلة، فالتعريف يدل على المفهوم، وهو بالتالي يأخذنا إلى ثقافة اجتماعية معيقة ومناقضة لمعايير حقوق ​الإنسان​، والثقافة الخاطئة المعيقة، ستنتج قرارات خاطئة حتما، خاطئة لدرجة أن كل مرافق ​الدولة​ مقفلة أمام الأشخاص المعوقين و​البيئة​ الخارجية، كما هي حال الخدمات معيقة".