سريلانكا تمدد تدابير الإغلاق مع ارتفاع عدد إصابات كورونا

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مددت سريلانكا الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي كان مقرراً رفعه الاثنين، لأسبوع إضافي بعد ارتفاع في عدد الإصابات داخل قاعدة بحرية.

وبعد ساعات من إعلان أن القيود التي فرضت في 20 آذار/مارس سترفع، ألغت الحكومة قرارها ومددت الإغلاق حتى الرابع من أيار/مايو.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة عن ارتفاع في عدد الإصابات، لا سيما في منطقة مكتظة في العاصمة كولومبو حيث سجلت 81 إصابة.

كما ارتفع عدد الإصابات في أوساط البحارة في قاعدة "ويليسارا" العسكرية البحرية إلى 95 حالة من أصل 477 في البلاد، وفق المسؤولين.

ووضعت القاعدة البحرية الواقعة في ضاحية لكولومبو حيث يعيش 4 آلاف بحار مع عائلاتهم، في الحجر الصحي الأسبوع الماضي، بعدما تبينت إصابة 30 بحاراً.

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وتوفي عسكري مساء السبت، لكن المتحدث باسم البحرية إيسورو سورياباندارا قال إنه قضى بسبب حمى معوية وليس جراء كورونا المستجد.

وأعلن قائد الجيش شافيندرا سيلفا أنّ إجازة جميع الأفراد العسكريين ألغيت، وأمرهم بأن يعودوا للعمل على الفور.

وأفادت سريلانكا الأحد عن تسجيل 460 إصابة و7 وفيات حتى الآن.

والأحد، طلبت وزارة الصحة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزويد البلاد ألف حقيبة لحفظ الجثث، معربة عن خشيتها من حدوث مزيد من الوفيات.