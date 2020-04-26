تراجع الوفيات اليومية بكورونا في فرنسا

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اسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 22 الفا و856 شخصا في فرنسا منذ بداية آذار/مارس، لكن حصيلة الوفيات في الساعات ال24 الاخيرة سجلت تراجعا واضحا وبلغت 242 مقابل 369 وفاة السبت، وفق ما اعلنت الادارة العامة للصحة الاحد.

وقضى 14 الفا و202 شخص في المستشفيات بزيادة 152 وفاة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الادنى منذ خمسة اسابيع، فيما قضى ثمانية آلاف و654 شخصا في دور المسنين والمراكز الاجتماعية الاخرى (+90)، وفق ما قالت الادارة في بيان.