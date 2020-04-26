يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
اسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 22 الفا و856 شخصا في فرنسا منذ بداية آذار/مارس، لكن حصيلة الوفيات في الساعات ال24 الاخيرة سجلت تراجعا واضحا وبلغت 242 مقابل 369 وفاة السبت، وفق ما اعلنت الادارة العامة للصحة الاحد.
وقضى 14 الفا و202 شخص في المستشفيات بزيادة 152 وفاة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الادنى منذ خمسة اسابيع، فيما قضى ثمانية آلاف و654 شخصا في دور المسنين والمراكز الاجتماعية الاخرى (+90)، وفق ما قالت الادارة في بيان.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الوفيات اليومية بكورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.