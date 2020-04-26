260 وفاة إضافية بفيروس كورونا في إيطاليا

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أحصت إيطاليا 260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الاخيرة، في حصيلة هي الادنى منذ 14 مارس حين سجلت 175 وفاة في البلاد.
ومنذ 14 مارس، أحصت روما أكثر من 300 وفاة يومياً. وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات حتى الان 26 ألفاً و644 بحسب ما أعلن الدفاع المدني الاحد.
لكن عدد المصابين بالفيروس تزايد عقب ستة أيام من التراجع، ليبلغ 106103، أي بزيادة 256 حالة عن السبت. ووصل اجمالي الحالات، بين إصابات وتعاف ووفاة، الى نحو 197675.
وتبقى لومبارديا أكثر المناطق تضررا بتسجيلها نحو نصف وفيات البلاد (13325)، تليها إميليا رومانيا (3386) وبيدمونت (2823).
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة فرانكو لوكاتيلي "حققنا نتيجة مهمة جدا، علينا الآن محاولة إبقاء الخطر منخفضا قدر الإمكان لتجنب زيادة جديدة في الإصابات، وتثبيت عدد المرضى في أقسام العناية المركزة" الذي ارتفع إلى 2009.
وحذر الخبير من أنه "رغم التقدم، لم تمر العاصفة بعد. علينا مواصلة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي والاجراءات الأخرى التي أثمرت نتائج ملموسة في مكافحة الفيروس".
ويعقد رئيس الحكومة جوزيبي كونتي مؤتمرا صحافيا مساء لإعلان خطوات رفع الإغلاق والتي يفترض أن تبدأ يوم 4 مايو.
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