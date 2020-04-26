فيروس كورونا: نيويورك تسمح بإجراء الفحص في الصيدليات

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EPA هناك ضغوط في بعض الولايات للعودة للنشاطات التجارية

ستسمح ولاية نيويورك، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، للصيدليات بإجراء فحص الإصابة بالفيروس.

وقال أندرو كومو حاكم الولاية إنه سيكون بإمكان 5 آلاف صيدلية إجراء الفحص، بهدف إجراء 40 ألف فحص في اليوم.

وسجلت الولايات المتحدة 938 ألف إصابة ، وكان ما يقرب من ثلث حالات الوفاة في مدينة نيويورك.

في هذه الاثناء لم يعقد الرئيس دونالد ترامب مؤتمره الصحفي اليومي، وقال إنه لا يستحق وقته وجهده.

ماذا قال ترامب ؟

وأنحى ترامب باللائمة عبر موقع تويتر على وسائل الإعلام التي "لا توجه سوى أسئلة عدائية".

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب قوله إن المعقمات يمكن أن تستخدم لعلاج فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وتعرضت تصريحات ترامب لانتقادات واسعة ووصفها أطباء ومصنعو المواد المعقمة بأنها خطيرة.

وشهد الخط الساخن في مدينة نيويورك ضعف عدد المكالمات المعتادة التي تبلغ عن حالات التعرض لمواد كيماوية في الساعات الثماني عشرة الأولى بعد إدلاء ترامب بتصريحه، حيث أبلغ عن 30 حالة، مقارنة بثلاثة عشرة في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت المؤتمرات الصحفية لترامب وفريق مكافحة كورونا تستمر لساعتين، لكن ما حصل في مؤتمر الخميس سبب إحراجا حتى في أوساط بعض مؤيدي الرئيس، كما يقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية بيتر باوز.

وقد يكون سبب توقف ترامب عن عقد المؤتمرات الصحفية سوف أنها كما اتضح من بعض استطلاعات الرأي لم تساهم في رفع شعبيته.

BBC

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وكان مؤتمر الخميس قصيرا على غير العادة ، حيث لم يتجاوز 20 دقيقة، ولم يتح مجالا للأسئلة.

ما هي الإجراءات التي ستفرضها نيويورك ؟

وقد أعلن كومو حاكم ولاية نيويورك السبت أن فحوص الأجسام المضادة سوف تتوسع لتشمل 4 مستشفيات، وسوف تبدأ بفحص العاملين في القطاع الصحي.

وقال أيضا إنه سيسمح لصيدليات خاصة أيضا بجمع عينات للفحص.

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وتهدف هذه الإجراءات لمعرفة نسبة تفشي الفيروس في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليونا.

وقال كومو "بعد 21 يوما من الجحيم عدنا إلى الوضع الذي كنا عليه قبل 21 يوما . نركز الآن بشكل كبير على الفحص".

وسوف يكون بإمكان العاملين في حقول الصحة والأمن والإطفاء وسائقي الحافلات والعاملين في المتاجر إجراء الفحص حتى لو لم يكونوا يعانون من أية أعراض.

وهذا الإجراء مهم ليس فقط من أجل سلامة العاملين بل أيضا من يحتكون بهم من المواطنين.

وقال كومو "إننا نملك الآن عددا أكبر من مراكز جمع العينات وطاقة أكبر للفحص. بإمكاننا أن نوسع مجال الأحقية في الفحص".

وبدأت الحالات التي تنقل للمستشفيات تتراجع، كما قال كومو، ووصف هذا بمؤشر على تراجع العدوى. لكن عدد حالات الوفاة التي أعلنت الجمعة شهد ارتفاعا، وبلغ 437 حالة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها العدد خلال 4 أيام.

وكان كومو قد قال في بداية الأسبوع إن حوالي 14 في المئة من أصل 3 آلاف شخص أجري لهم الفحص كانوا مصابين، مما يعني أن الفيروس انتشر بشكل واسع بين المواطنين.

في هذه الأثناء قال مكتب الميزانية المستقل لمدينة نيويورك إن الإغلاق سيتسبب بفقدان 475 ألف وظيفة ويتسبب بعجز في ميزانية المدينة مقداره 10 مليارات دولار.

Getty Images هرع كثيرون الى الشواطئ في ولاية كاليفورنيا

ماذا تفعل الولايات الأخرى ؟

اعتبارا من يوم الجمعة، سمحت ولايات جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا للمصالح التجارية باستئناف نشاطاتها بالرغم من تحذيرات خبراء والرئيس ترامب من أن الإجراء قد يكون سابقا لأوانه وقد يؤدي لموجة جديدة من الإصابات.

ومع وصول حالات البطالة إلى 26 مليونا منذ منتصف مارس/آذار ، أي 15 في المئة من السكان، تتعرض العديد من الولايات لضغوط من أجل استئناف الأعمال.

في هذه الأثناء، توجه عدد كبير من الناس إلى الشواطئ في فلوريدا وكاليفورنيا السبت، حسب وكالة أنباء رويترز.

وسمحت السلطات في فلوريدا لذوي الاحتياجات الخاصة بالذهاب إلى الشواطئ لكن مواطنين قالوا لرويترز إن الكثير من الناس تجاهلوا التعليمات .

وفي كاليفورنيا حث الحاكم غافين نيوسوم الناس الذين يتوجهون للشواطئ بأن يحافظوا على التباعد الاجتماعي.

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