الصحفيين: توافر كمامات "N95" وكحول من "الإنتاج الحربي" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، توافر متطلبات الصحفيين في مختلف المؤسسات من الكمامات والمطهرات، من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي.

وأضاف عبدالمجيد: "تسلمت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، كمامات N95، وسيبدأ التسليم إن شاء الله، غدًا الاثنين، إلى جانب المنتجات السابق الإعلان عنها".

وتوجه عبدالمجيد، بالشكر للواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون.

وقال عبدالمجيد بتسلم الكمامات الجديدة يصبح المتاح المنتجات التالية:

1- كمامة N95 بدون طبة 15 جنيهًا فقط.

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2- كمامة N95 بطبه 20 جنيهًا فقط.

3- عبوة سعة 250 مللي كحول إيثيلين 70%، بسعر 28 جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم 32.

4- عبوة سعة 125 مللي كحول إيثيلين 70%؜، بسعر 15 جنيهًا فقط.

5- عبوة 4 لترات هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر 25 جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد: "تتيح لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين، غدًا الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله".