موسكو: ننتظر من واشنطن مقترحات بشأن استئناف مباحثات الحوار الاستراتيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة خطوات محددة حول موعد استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وأشار لافروف - وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إلى أنه بشكل خاص أثار موضوع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال الحديث الأخير الذي جرى بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال الوزير الروسي : "لم أتحدث مع مايك بومبيو حول أننا نتوقع مقترحات محددة من الزملاء الأمريكيين بشأن مواعيد استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي فحسب، بل وحول وجود مقترح آخر على طاولة المباحثات حول أهمية استئناف عمل المجموعة الثنائية حول الأمن السيبراني".

وأوضح لافروف أن الحوار جرى في سياق مواصلة المباحثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان ناقشا الوضع حول جائحة كورونا، وسوق النفط، وأهمية استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

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