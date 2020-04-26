إزالة 47 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي إن الوحدات المحلية بالمحافظة نفذت عدة حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية، فضلاً عن مخالفات بناء عشوائي، أسفرت عن إزالة 47 حالة.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إزالة 10 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، بمساحة إجمالية 4376 مترًا مربعًا، وإزالة 37 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط والوقف، بمساحة إجمالية فدان واحد و13 قيراطًا و23 سهمًا.

وأضاف أن إجمالي ما جرى إزالته منذ 16 مارس الماضي وحتى الآن، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 253 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 220221 مترًا مربعًا، و26 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 15 فدانًا و16 قيراطًا و3 أسهم، و500 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 24 فدانًا و17 سهمًا و75 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9460 مترًامربعًا. ​