إحلال وتجديد خطوط مياه بني مزار بمليون و350 ألف جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا من إحلال وتجديد عدد من خطوط المياه في مركز بنى مزار، بمبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، ومد وتدعيم خطوط مياه لعدد من المناطق المحرومة، بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا المهندس ياسر الشهاوي، في تصريحات اليوم الأحد، إنه جرى إحلال وتجديد خطوط قطر ٤بوصة حديد إلى أخرى بلاستيك ٤ بوصة في قرى "السلام، والعصيات، وأولاد الحاج علي"، والتي تتغذى من محطة السلام شرق النيل لمسافة ٤ كيلومترات.

وأضاف الشهاوي أنه جرى مد وتدعيم قرى السنارية ١٥٠ مترًا وبقطر ٤ بوصات، وبني علي ٢٠٠ متر وبقطر ٤ بوصات، واشروبة ١٥٠ مترًا وبقطر ٤ بوصات، وصفط أبو جرج ٦٥ مترًا وبقطر ٤ بوصات، والجندية ٨٠ مترًا وبقطر ٤ بوصات، وعزبة الريدي ١٨٠ مترًا وبقطر ٤ بوصات، وابشاق ٧٠ مترًا وبقطر ٤ بوصات، ومدينة بني مزار ١٠٠ متر وبقطر ٤ بوصات.