حريق في المدينة الصناعية بالجبلاو في قنا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في قنا على حريق اندلع بعدد من الورش الحرفية في المدينة الصناعية في قرية الجبلاو دائرة مركز قنا.

تلقى مدير الأمن اللواء شريف عبدالحميد إخطارًا من مركز شرطة قنا باندلاع حريق في مدينة الحرفيين، المعروفة بالمدينة الصناعية، في قرية الجبلاو التابعة لدائرة المركز، دون وجود خسائر بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرت السيطرة على النيران، دون تسجيل إصابات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.​