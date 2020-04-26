الأقل منذ 14 مارس.. إيطاليا تسجل 260 وفاة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأحد، 260 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة وفيات يومية بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه وباء كورونا المتحور، في إيطاليا، منذ 14 مارس الماضي.

وبلغ إجمالي وفيات وباء كورونا المتحور، في إيطاليا 26644 حالة وفاة، حتى اليوم.

ومنذ 14 مارس، أحصت روما أكثر من 300 وفاة يومياً، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.