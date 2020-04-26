صحيفة أمريكية: وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

أشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، السبت، إلى خبر نقلته مديرة في شبكة تلفزيونية تدعمها الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد "مات"، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.
صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين، حسب "نيويورك بوست".
وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بالقوية إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي في منشور حق تفاعلا واسعا حسب موقع "إنترناشيونال بزنس تايم".
وتداول مغردون على تويتر منشور المديرة الصينية على موقع ويبو.
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