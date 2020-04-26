بوتين وترامب يتبنيان بيانا مشتركا..وهذا فحواه

تبنى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الـ 75 لتجمع القوات السوفيتية والأمريكية في إلبه.
وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانًا مشتركا بمناسبة الذكرى 75 لاجتماع القوات السوفيتية والأمريكية على نهر إلبه، حيث يصادف 25 أفريل 2020 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الجنود السوفييت والأمريكيين، الذين تصافحوا على الجسر المهدم فوق نهر إلبه، وهو ما أنذر بهزيمة حاسمة للنظام النازي".
وقرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 ماي بسبب جائحة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 ماي من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.
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