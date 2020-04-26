الخارجية العراقية: إعادة طلاب ومواطنين عالقين من روسيا ودمشق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 367 طالبا من روسيا، و144 عراقيا عالقين في دمشق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان

أوردته الوكالة الوطنية العراقية - "إن سفارة العراق لدى روسيا سيرت 3 رحلات استثنائية إلى بغداد على متنها 367 طالبا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف أن السفارة العراقية لدى دمشق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ العراقي سيرت الرحلة الاستثنائية الثانية إلى بغداد، على متنها 144 عراقيا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.