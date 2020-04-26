ارتفاع عدد المصاببن بكورونا فى باكستان إلى 12723

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى12 ألفا و723 حالة، بحسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا.
الوباء في البلاد، وتعافى نحو 2866 مريضا.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه تم تسجيل وفاة 269 حالة بسبب
وأكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام فردوس عاشق أن الحكومة الفيدرالية بالتعاون والتنسيق مع حكومات الأقاليم تحاولهزيمة جائحة فيروس كورونا في البلاد، وتعمل على توفير الإغاثة للفقراء والفئات المتضررة بالإغلاق في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
جاءت تصريحات فردوس عاشق في اجتماعها مع وزراء الإعلام لحكومات الأقاليم عبر الفيديو، وقالت أن جهود وإجراءات الحكومة تهدف لحماية الشعب من الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.
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