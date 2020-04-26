ارتفاع عدد المصاببن بكورونا فى باكستان إلى 12723

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى12 ألفا و723 حالة، بحسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه تم تسجيل وفاة 269 حالة بسبب

الوباء في البلاد، وتعافى نحو 2866 مريضا.

وأكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام فردوس عاشق أن الحكومة الفيدرالية بالتعاون والتنسيق مع حكومات الأقاليم تحاول

هزيمة جائحة فيروس كورونا في البلاد، وتعمل على توفير الإغاثة للفقراء والفئات المتضررة بالإغلاق في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

جاءت تصريحات فردوس عاشق في اجتماعها مع وزراء الإعلام لحكومات الأقاليم عبر الفيديو، وقالت أن جهود وإجراءات الحكومة تهدف لحماية الشعب من الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.