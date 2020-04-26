العمل الإسرائيلي يصوت على الاندماج مع حزب أزرق أبيض

صوت 3800 من أعضاء حزب العمل الإسرائيلي الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط اليوم الأحد على الاندماج مع تحالف أزرق أبيض الذى يمثل تيار الوسط الذي يقوده قائد الجيش السابق بيني جانتس.
وبموجب اتفاقية وقعها مع جانتس زعيم حزب العمل عمير بيرتس،سيصبح بيرتس وزيرا للاقتصاد في حكومة الوحدة الطارئة التي اتفق جانتس ورئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو على تشكيلها.
وسيصبح النائب عن حزب العمل ايتسيك شمولي وزيرا للرعاية الاجتماعية.
وكان بيريتس قد قال في أغسطسالماضي إنه حلق شاربه الشهير حتى يتمكن الإسرائيليون من "قراءة شفتي"، لتأكيد تعهد بأنه لن يخدم مطلقا في حكومة مع نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ولكنه مثل جانتس، برر بيريتس كسر وعده الانتخابي بالقول إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية موسعة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عنه.
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