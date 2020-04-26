بقيمة 995 مليون ريال..السعودية والصين توقعان عقدا لـ”فحوص كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 07:36 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 07:36 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويشمل العقد جميع الأجهزة والمستلزمات، و 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوص، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10,000 فحص يوميًا، وتدريب الكوادر السعودية.

فضلا عن ذلك، ينص العقد على إجراء الفحوص اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لمليون عينة.

وجرى التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد (نبكو) والشركة الصينية (بي جي أي) بمصادقة وزير الصحة السعودي، عبد الله الربيعة، ممثلًا للحكومة السعودية، والسفير الصيني لدى المملكة تشن وينج ممثلا للحكومة الصينية.

ويعد هذا العقد وقيمته 995 مليون ريال سعودي من أكبر العقود التي ستوفر فحوصا تشخيصية لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

Advertisements

وقامت اللجنة بشراء فحوص من شركات أخرى متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية ليصل عدد الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص وتمثل قرابة 40 في المئة من عدد سكان المملكة.

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1223 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 139. بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 142.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة.

إلى ذلك، خففت المملكة حظر التجول، الأحد، مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.