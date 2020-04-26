كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 22856 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في فرنسا إلى 22 ألفا و614 بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق الإحصاءات الرسمية. فيما يبقى عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في تراجع مستمر.
بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، أحصت فرنسا 22 ألفا و614 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية مارس.
في المقابل مازال عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في تراجع مستمر منذ 17 يوما، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة السبت.
وتضمن بيان من نفس المصدر أن الوباء أودى ب14 ألفا و50 شخصا في المستشفيات (198 وفاة إضافية في 24 ساعة هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ شهر) وبثمانية آلاف و564 شخصا في دور المسنين ومراكز رعاية اجتماعية أخرى (+171).
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.