كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 22856 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 22856 وفاة، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في فرنسا إلى 22 ألفا و614 بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق الإحصاءات الرسمية. فيما يبقى عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في تراجع مستمر.

بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، أحصت فرنسا 22 ألفا و614 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية مارس. في المقابل مازال عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في تراجع مستمر منذ 17 يوما، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة السبت. وتضمن بيان من نفس المصدر أن الوباء أودى ب14 ألفا و50 شخصا في المستشفيات (198 وفاة إضافية في 24 ساعة هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ شهر) وبثمانية آلاف و564 شخصا في دور المسنين ومراكز رعاية اجتماعية أخرى (+171). Advertisements