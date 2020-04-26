كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر جونسون يصل مقر الحكومة بلندن استعدادا لاستئناف عمله "غدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، مقر الحكومة في لندن عائدًا من مقر الحكومي الريفي استعدادا لاستئناف عمله غدا الاثنين، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الجمعة أن بوريس جونسون الذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة بوباء كوفيد-19 "في حالة جيدة جدا".

وبحسب المتحدث باسمه تحادث جونسون (55 عاما) هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.