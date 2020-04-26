البيت الأبيض: أزمة كورونا عرضت الاقتصاد لأكبر صدمة على الإطلاق

قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة "حرج جدا"، لافتا إلى أن تبعات أزمة كورونا تمثل أكبر صدمة شهدتها البلاد على الإطلاق.

وفي حديثه مع قناة ABC قال هاسيت "سنرى معدل البطالة يقترب من المستويات التي رأيناها خلال فترة الكساد الكبير".

وفي جوابه عن سؤال حول إمكانية توقع سيناريو تعاف سريع للاقتصاد، أوضح هاسيت أن "مستقبل الاقتصاد الأمريكي سيعتمد على ما سيحدث لاحقا"، متوقعا تكاتف جهود الجميع في الأسابيع القادمة لإنشاء خطة من شأنها تحقيق تعافي الاقتصاد بشكل سريع وفي فترة وجيزة.

وتأتي توقعات هاسيت مخالفة لتصريحات وزير الخزانة ستيف منوشين، الذي توقع في وقت سابق من اليوم، انتعاش الاقتصاد الأمريكي المتأثر بوباء كورونا ابتداء من شهر يوليو المقبل.