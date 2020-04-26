تيسراولين” ضواحي إملشيل: طلب منا دفع 10 دراهم للحصول على “قفة رمضان” التي خصصها الملك للمعوزين!

ذكر عدد من سكان قصر “تيسراولين”، ضواحي إملشيل، أن توصلهم بالدعم الغذائي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، المقرر لفائدة المعوزين، مشروط بدفعهم مبلغا يقدر ما بين 10 إلى 15 درهمًا من أجل توصلهم بالفقة، التي تحتوي على بعض المواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، عن اللجنة الوطنية لرصد الخروقات بفي المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم24″، إنها “توصلت بمجموعة من النداءات لسكان “تيسراولين”، يشتكون من عدم توصلهم بقفة الدعم الغذائي، لأنهم لم يدفعوا مبلغ 15 درهما، كما طلب منهم ذلك”.

وتساءلت المتحدثة نفسها “لا أعرف كيف يطلب من أشخاص معوزين دفع مبلغ 15 درهما، وهم بالأساس يتوصلون بقفة تضامنية عبارة عن مواد غذائية أساسية؟. وتضيف متسائلة: “من المسؤول عن ذلك؟”.

وتوصل “اليوم24″، أيضا، بنداءات بعض المواطنين في “قصر تيسراولين”، يشتكون فيها من الموضوع نفسه، إذ قال أحدهم، عبر الهاتف، إنه طلب منه دفع مبلغ 10 دارهم من أجل “القفة”، مبرزا أخبرونا أن مبلغ 10 دارهم من أجل المواصلات.

وشدد المتحدث نفسه على أن “أغلب السكان لا يتوفرون على مبلغ 10 دارهم، لأنهم في الأصل معوزون، ويتوصلون بالمساعدات”.